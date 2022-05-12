МЭА допускает снижение предложения российской нефти до 3 млн б/с во второй половине года

Снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

При этом МЭА надеется, что рост добычи в США и на Ближнем Востоке компенсирует дефицит на рынке на фоне перебоев поставок из РФ.

"Несмотря на растущее международное давление и падение добычи нефти, российский экспорт пока в целом держался на прежнем уровне. Но теперь крупные торговые дома сворачивают сделки до 15 мая, чтобы остановить все сделки с "Роснефтью", "Газпром нефтью" и "Транснефтью", контролируемыми государством. После снижения предложения почти на 1 млн баррелей в сутки в апреле потери могут возрасти примерно до 3 млн б/с во второй половине года", - говорится в отчете.

Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению мировых поставок нефти на 710 тыс. б/с, до 98,1 млн б/с. "Ожидается, что со временем неуклонно растущие объемы поставок из стран ОПЕК+ и США, на Ближнем Востоке наряду с замедлением роста спроса позволят компенсировать острый дефицит предложения на фоне ухудшения ситуации с поставками из России", - добавляют эксперты.