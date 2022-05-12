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Бизнес и законодательство 12.05.2022 16:46

Производство продукции в промзонах Азербайджана в I квартале выросло на 83%, экспорт - в 2,7 раза

Объем продукции, произведенной в промышленных зонах Азербайджана, в январе-марте 2022 года, составил 681 млн манатов, сообщает Агентство по развитию экономических зон.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 82,6%.

Агентство отмечает, что на экспорт из общей реализованной продукции пришлось 318 млн манатов (+ 2,7 раза).

Доля произведенной продукции в промзонах Азербайджана в общем объеме производства ненефтяного сектора экономики за отчетный период составила 14,8%, в экспорте - 36,3%.

«На сегодня 101 субъект предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах, из которых 58 приступили к своей деятельности. Инвестиции резидентов превысили 6,4 млрд манатов ($3 млрд 764 млн по текущему курсу). В целом предприятиями в промышленных зонах и промкварталах произведено продукции на 6,5 млрд манатов, из них продукция на 2,1 млрд манатов экспортирована. Экспорт продукции осуществлялся в 40 стран», - подчеркивает Агентство.

В Азербайджане действуют 5 промышленных парков (Сумгайытский химпромпарк, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский и Балаханский) и 4 промышленных квартала (Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский, Сабирабадский).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОМЗОНЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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