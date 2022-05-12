Вариант строительства СПГ-терминала в Эстонии определен

Лучший из возможных вариантов по строительству в Эстонии плавучего терминала СПГ найден, заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас на пресс-конференции.
По его словам, решение очень простое и понятное: частное предприятие получает четкие обязанности обеспечить способность приема СПГ, а государственный оператор электро- и газосетей Elering - подключить этот терминал к сети газопередачи и пустить по сети газ. "По-настоящему радует, что по итогам долгих переговоров мы достигли точки, с которой можно было бы начать", - сказал Аас, добавив, что теперь следует быстро двигаться дальше.
Министр отметил, что конкурсы и работы по перевалочному причалу ведутся, теперь частная фирма сможет продолжить работу. "Надеемся, что по итогам к осени способность (приема СПГ - ИФ) будет создана", - сказал он, отметив при этом, что, хотя строительный процесс только начинается, также продолжится работа над планом "Б".
Как сообщил BNS исполнительный директор Infortar Мартти Талгре, в среду было принято предложение компаний Alexela и Infortar по строительству терминала СПГ. "Мы поняли, что принято наше предложение по созданию терминала СПГ, комплексному решению. Надеемся в ближайшее время получить и письменное подтверждение. Наряду с нами этой уверенности ждут и потребители, весь газовый рынок, эстонские промышленность и экономика в целом", - сказал он.
По словам Талгре, Alexela и Infortar к осени ждут от государства обеспечения доступа к сети газопередачи и региональному газовому рынку. "Без государственной поддержки, доброй воли и всестороннего сотрудничества не получится к осени запустить терминал СПГ и восстановить надежность снабжения газом", - считает он.
Эстония, как и ее соседние страны - Латвия и Финляндия в последнее время активизировала усилия по созданию инфраструктуры для приема СПГ в связи с планами отказаться от импорта газа из РФ.
В апреле Эстония и Финляндия подписали рамочный меморандум в сфере создания мощностей по приему СПГ. В документе зафиксированы планы арендовать плавучий терминал с возможностью регазификации не менее 30 ТВт.ч газа в год. Страны будут распределять затраты на терминал пропорционально тому, сколько каждая из них использует газа.
Стороны хотят максимально быстро, не позднее конца этого года, реализовать этот совместный проект. Доставкой терминала будут заниматься Elering и финская Gasgrid. Предполагается, что терминал будет работать в той стране, где будет быстрее создана обслуживающая инфраструктура, а в дальнейшем он будет располагаться в финском порту Инкоо.
Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 ТВт.ч, потребление Эстонии - около 5 ТВт.ч.
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