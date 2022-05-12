Еврокомиссия одобрила проект помощи экспорту украинского АПК

Европейская комиссия представила план действий, направленный на помощь Украине экспортировать агропромышленную продукцию.
План был представлен в четверг в Брюсселе европейскими комиссаром по вопросам транспорта Адиной Валеан.
В Европейской комиссии отметили, что данные предложения помогут Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. "Украинское зерно и другие сельскохозяйственные товары больше не могут добраться до места назначения. Ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, и существует острая необходимость в создании альтернативных логистических маршрутов с использованием всех соответствующих видов транспорта", - заявили в ЕК.
По словам еврокомиссара, 20 миллионов тонн зерна должны быть отправлены из Украины менее чем за три месяца, используя инфраструктуру ЕС.
В пресс-релизе отмечается, что тысячи вагонов и грузовиков ожидают оформления на украинской стороне. "Среднее время ожидания вагонов составляет 16 дней, а на некоторых границах доходит до 30 дней. Еще больше готового к экспорту зерна все еще хранится на украинских элеваторах. Среди проблем - разная ширина колеи: украинские вагоны несовместимы с большей частью железнодорожной сети ЕС, поэтому большинство товаров необходимо перегружать в грузовики или вагоны, соответствующие стандартной колее ЕС. Этот процесс занимает много времени, а перевалочные мощности вдоль границ ограничены", - сообщили в Еврокомиссии.
Еврокомиссия призвала участников рынка ЕС срочно предоставить дополнительные транспортные средства. "Чтобы согласовать спрос и предложение и установить соответствующие контакты, Комиссия создаст логистическую платформу для установления контактов и попросит государства-члены назначить специальные контактные пункты", - отмечается в сообщении.
"Комиссия также призывает участников рынка срочно перебросить мобильные зернопогрузчики на соответствующие пограничные терминалы для ускорения перевалки", - сообщили в Еврокомиссии.
"Комиссия призывает национальные власти проявлять максимальную гибкость и обеспечивать адекватное укомплектование персоналом для ускорения процедур в пунктах пересечения границы, оценит доступные складские мощности в ЕС и будет координировать свои действия с государствами-членами, чтобы помочь обеспечить больше мощностей для временного хранения украинского экспорта", - говорится в сообщении.
Литва отзывает посла в РФ с 1 июня и закрывает консульство в Петербурге с 7 июня
Байрамов и Лавров обсудили процессы на Южном Кавказе
Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы состоится в Москве 16-17 мая
В Азербайджане 14 дней нет умерших от COVID-19
В Агдамском районе погиб житель села Чямянли в результате взрыва боеприпасов
Гражданин Азербайджана привлечен к ответственности за участие в НВФ за рубежом - СГБ
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Китай строит в пустыне на западе страны модели кораблей, военной базы для отработки ракетных ударов
Санкции против РФ могут привести к продовольственному, энергетическому и финансовому кризисам по всему миру - зампостпреда КНР при ООН
Сенат США готовится изучить возможные заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ