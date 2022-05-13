Финляндия не пошлет официальную делегацию на ПМЭФ-2022

Официальная делегация Финляндии отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2022 года, сообщил новостной портал Yle со ссылкой на посла Финляндии в России Антти Хелантеря.
"У Финляндии не будет делегации на Петербургском экономическом форуме в этом году", - приводятся слова Хелантеря.
По его словам, официальных делегатов не стоит ждать как из самой Финляндии, так и из представительств внутри России, однако это не является выражением позиции финских компаний, предпринимателей или частных лиц.
Ряд бизнес-ассоциаций сообщил об аналогичном решении. Так, Финско-российская торговая палата подтвердила, что не будет участвовать в ПМЭФ, отдельные компании могут сами принять решение о поездке, но у палаты пока нет сведений о таких потенциальных участниках.
Об отказе от участия в ПМЭФ заявил East Office of Finnish Industries. В энергетической компании Fortum также сообщили изданию, что ее руководство из Финляндии на форум не приедет.
В 2021 году на ПМЭФ был организован бизнес-диалог "Россия - Финляндия", где выступил министр по вопросам внешней торговли Вилле Скиннари.
Губернатор Петербурга Александр Беглов недавно сообщил, что по состоянию на 28 апреля участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран. Фонд "Росконгресс" на своем сайте 31 марта сообщил, что приглашения на ПМЭФ-2022 направлены участникам более чем из 190 государств, участие на тот момент подтвердили представители 69 государств и территорий, включая Финляндию.
25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. Страной-гостем форума выступит Египет.
Байрамов подтвердил готовность Баку нормализовать отношения с Ереваном
Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 9
Азербайджан в текущей геополитической обстановке будет стремиться к более тесному взаимодействию с Турцией – Шафиев
Администрация Байдена отменила тендеры на добычу нефти на трех офшорных участках
Великобритания дала год нидерландской "дочке" Альфа-банка на сворачивание операций
Биткойн дорожает после падения до рекордных минимумов, Luna обесценилась
В Азербайджане за сутки коронавирусом COVID-19 заразились менее 10 человек
Ряд медучреждений Азербайджана с 2023г переходят из подчинения TABIB к Минздраву
Турпоток в Азербайджан за 4 месяца 2022г вырос в 2 раза, но в 2,6 раза меньше, чем в январе-апреле 2019г
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ