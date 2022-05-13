Финляндия не пошлет официальную делегацию на ПМЭФ-2022

Официальная делегация Финляндии отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2022 года, сообщил новостной портал Yle со ссылкой на посла Финляндии в России Антти Хелантеря.

"У Финляндии не будет делегации на Петербургском экономическом форуме в этом году", - приводятся слова Хелантеря.

По его словам, официальных делегатов не стоит ждать как из самой Финляндии, так и из представительств внутри России, однако это не является выражением позиции финских компаний, предпринимателей или частных лиц.

Ряд бизнес-ассоциаций сообщил об аналогичном решении. Так, Финско-российская торговая палата подтвердила, что не будет участвовать в ПМЭФ, отдельные компании могут сами принять решение о поездке, но у палаты пока нет сведений о таких потенциальных участниках.

Об отказе от участия в ПМЭФ заявил East Office of Finnish Industries. В энергетической компании Fortum также сообщили изданию, что ее руководство из Финляндии на форум не приедет.

В 2021 году на ПМЭФ был организован бизнес-диалог "Россия - Финляндия", где выступил министр по вопросам внешней торговли Вилле Скиннари.

Губернатор Петербурга Александр Беглов недавно сообщил, что по состоянию на 28 апреля участие в ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран. Фонд "Росконгресс" на своем сайте 31 марта сообщил, что приглашения на ПМЭФ-2022 направлены участникам более чем из 190 государств, участие на тот момент подтвердили представители 69 государств и территорий, включая Финляндию.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. Страной-гостем форума выступит Египет.