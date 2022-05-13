Украина никогда не признает Крым частью РФ и «автономию ЛДНР» - Зеленский

Украина не намерена признавать Крым частью России, заявил в пятницу в интервью итальянской телекомпании RAI 1 президент Владимир Зеленский.

"Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени - человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России", - сказал Зеленский.

"Наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда. Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос", - добавил президент Украины.

Зеленский также заявил о неготовности говорить об "автономии" т.н. "ДНР" и "ЛНР". "Сейчас они (Россия) признали их отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Они их отделили", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о возможном признании Киевом республик Донбасса.

"Мы никогда не признаем их автономию", - заявил президент Украины.