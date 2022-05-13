Казахстан увеличит загрузку портов Актау и Курык, направляя экспорт по Транскаспийскому маршруту

Премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов поручил увеличить загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
"Возможности морских портов страны используются не полностью, а загрузка в среднем составляет всего 21%. Эту ситуацию необходимо менять. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ, железнодорожный оператор) необходимо проработать вопрос увеличения загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по ТМТМ", - сказал Смаилов в пятницу во время поездки в Мангистаускую область.
Ранее сообщалось, что перевозки по ТМТМ в 2022 году могут вырасти в 6 раз, до 3,2 млн тонн.
Казахстан из-за ситуации на Украине предложил в качестве альтернативы использовать транспортный маршрут ТМТМ для доставки грузов.
ТМТМ - международный транспортный коридор, который идет из Китая через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году.
Казахстанские порты Актау и Курык находятся на Каспийском море.
В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.
Курык расположен южнее Актау, располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Пропускная способность железнодорожного причала - 4,1 млн тонн в год.
Байрамов подтвердил готовность Баку нормализовать отношения с Ереваном
Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 9
Азербайджан в текущей геополитической обстановке будет стремиться к более тесному взаимодействию с Турцией – Шафиев
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти $476
Маск поставил на паузу сделку с Twitter, акции компании теряют в цене 21%
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Шольц призвал Путина к прекращению огня
10 румынских дипломатов и один сотрудник посольства Болгарии объявлены в России persona non grata - МИД РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ