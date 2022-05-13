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Транспорт и связь 13.05.2022 15:58

Казахстан увеличит загрузку портов Актау и Курык, направляя экспорт по Транскаспийскому маршруту

Премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов поручил увеличить загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

"Возможности морских портов страны используются не полностью, а загрузка в среднем составляет всего 21%. Эту ситуацию необходимо менять. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ, железнодорожный оператор) необходимо проработать вопрос увеличения загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по ТМТМ", - сказал Смаилов в пятницу во время поездки в Мангистаускую область.

Ранее сообщалось, что перевозки по ТМТМ в 2022 году могут вырасти в 6 раз, до 3,2 млн тонн.

Казахстан из-за ситуации на Украине предложил в качестве альтернативы использовать транспортный маршрут ТМТМ для доставки грузов.

ТМТМ - международный транспортный коридор, который идет из Китая через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году.

Казахстанские порты Актау и Курык находятся на Каспийском море.

В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.

Курык расположен южнее Актау, располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Пропускная способность железнодорожного причала - 4,1 млн тонн в год.

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