Глава Минфина ФРГ пообещал Украине поддержку в послевоенном восстановлении

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия окажет поддержку Украине в послевоенном восстановлении.

"Когда будет режим прекращения огня или перемирие, мы поддержим Украину в работах по восстановлению", - сказал министр в интервью изданию Spiegel, опубликованном в пятницу.

На вопрос о том, могут ли для этих целей быть задействованы российские активы за рубежом, он ответил уклончиво, сославшись на строгое правовое регулирование в ФРГ.