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Дальнее зарубежье 13.05.2022 22:49

Орбан выбрал министров нового правительства Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан завершил консультации по формированию нового правительства, сообщили в пятницу местные СМИ.

"Пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши заявил, что Орбан, намереваясь решать нынешние национальные проблемы, сформировал правительство и выбрал министров", - отмечают СМИ.

В частности, посты сохранили вице-премьер Жолт Шемьен, нынешний министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, глава МВД Шандор Пинтер, глава Минюста Юдит Варга, глава Минфина Михай Варга.

Пост министра обороны займет Криштоф Салай-Бобровнички. Янош Лазар встанет во главе нового министерства строительства и инвестиций, а Янош Чак - нового министерства культуры и инноваций.

В начале апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на них победила правящая коалиция "Фидес-ХДНП". Таким образом, Орбан остается премьером Венгрии с 2010 года.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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