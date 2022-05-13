Орбан выбрал министров нового правительства Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан завершил консультации по формированию нового правительства, сообщили в пятницу местные СМИ. "Пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши заявил, что Орбан, намереваясь решать нынешние национальные проблемы, сформировал правительство и выбрал министров", - отмечают СМИ. В частности, посты сохранили вице-премьер Жолт Шемьен, нынешний министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, глава МВД Шандор Пинтер, глава Минюста Юдит Варга, глава Минфина Михай Варга. Пост министра обороны займет Криштоф Салай-Бобровнички. Янош Лазар встанет во главе нового министерства строительства и инвестиций, а Янош Чак - нового министерства культуры и инноваций. В начале апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на них победила правящая коалиция "Фидес-ХДНП". Таким образом, Орбан остается премьером Венгрии с 2010 года.

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