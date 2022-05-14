Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Крон-принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, младший брат скончавшегося накануне шейха Халифы ибн Заид Аль Нахайяна, занял пост президента ОАЭ, сообщает "Аль-Джазира".

Мухаммад ибн Заид избран на пост Федеральным верховным советом ОАЭ в субботу. Он с 2014 года занимался де-факто управлением в ОАЭ и в эмирате Абу-Даби после того, как Халифа ибн Заид перенес инсульт.

Мухаммад ибн Заид - третий сын основателя и первого президента ОАЭ Заида Аль Нахайяна. Ему 61 год.