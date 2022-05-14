В Беларуси заявили, что сотрудничество по линии ВПК не приостановлено ни с одной из стран

Сотрудничество по линии ВПК не приостановлено ни с одной из стран, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Беларуси Дмитрий Пантус.
"Мы на сегодняшний момент не приостановили сотрудничество ни с одной из стран, с которыми взаимодействовали ранее", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.
Глава ГВПК отметил, что "многие насторожились, ушли в определенную паузу, заняли где-то выжидающую позицию", и комитету "приходится видоизменять определенные подходы". Однако, по его словам, "ни в каком случае речь не идет о приостановке этого сотрудничества".
Пантус добавил, что Беларусь, как и ранее, входит в топ-20 стран мира, которые экспортируют вооружение и военную технику.
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