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В НАТО заявили о возможности усилить военное присутствие близ Финляндии и Швеции

НАТО ответит на обеспокоенность Финляндии и Швеции относительно их безопасности в переходный период до ожидаемого вступления в Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Ясно, насколько важна для НАТО заявка Финляндии и Швеции на вступление. Мы посмотрим, как можно обеспечить гарантии их безопасности, включая усиление присутствия НАТО в балтийском регионе близ Швеции и Финляндии", - сказал глава альянса в воскресенье в ходе пресс-конференции по итогу неформальной встречи в Берлине министров иностранных дел стран НАТО.

Заболевший COVID-19 Столтенберг участвовал в пресс-конференции по видеосвязи из Брюсселя.

Он отметил, что будет переходный период "между заявкой и полным вступлением".

Генсек также пообещал, что НАТО постарается "сократить или ускорить этот процесс в меру возможного". "Многие союзники, как например Германия, предложили ускоренную процедуру", - отметил Столтенберг.

Как сообщалось, Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Такие крупные страны альянса, как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться к ним с уточнением, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.

Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.

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Тэги: МИР, НАТО, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ


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