В НАТО заявили о возможности усилить военное присутствие близ Финляндии и Швеции

НАТО ответит на обеспокоенность Финляндии и Швеции относительно их безопасности в переходный период до ожидаемого вступления в Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Ясно, насколько важна для НАТО заявка Финляндии и Швеции на вступление. Мы посмотрим, как можно обеспечить гарантии их безопасности, включая усиление присутствия НАТО в балтийском регионе близ Швеции и Финляндии", - сказал глава альянса в воскресенье в ходе пресс-конференции по итогу неформальной встречи в Берлине министров иностранных дел стран НАТО.
Заболевший COVID-19 Столтенберг участвовал в пресс-конференции по видеосвязи из Брюсселя.
Он отметил, что будет переходный период "между заявкой и полным вступлением".
Генсек также пообещал, что НАТО постарается "сократить или ускорить этот процесс в меру возможного". "Многие союзники, как например Германия, предложили ускоренную процедуру", - отметил Столтенберг.
Как сообщалось, Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Такие крупные страны альянса, как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки. Финляндия должна будет обратиться к ним с уточнением, какая помощь потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.
Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.
Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком еще более чем на 1,2 тыс. км.
Азербайджанские военные отправились на учения Anatolian Phoenix-2022 в Турцию
Председатель Законодательной палаты парламента Узбекистана прибыл в Азербайджан
Замглавы МИД Азербайджана рассказал аргентинским сенаторам о ситуации на Южном Кавказе
Аграрии из Израиля во вторник прибудут в Азербайджан
Экс-министр считает увеличение поставок азербайджанского газа наиболее перспективным вариантом для Болгарии
Эрдоган и Алиев приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин в Турции
В Азербайджане 17-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В России за сутки COVID-19 заболели 4,9 тыс. человек
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
С AccessBank вы зарабатываете в два раза больше!
В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ