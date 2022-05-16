Eurasia Drilling продала основной актив в РФ

Новым собственником ООО "Буровая компания Евразия" (БКЕ, "дочка" Eurasia Drilling Company) стало ООО "Буровая компания "Развитие", говорится в сообщении БКЕ.

"Буровая компания "Развитие" получила 100% долей участия в уставном капитале основного актива Eurasia Drilling.

"Смена собственника ООО "БКЕ" не окажет негативного влияния на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не приведет к изменению портфеля заказов ООО "БКЕ" или сокращению производственного потенциала компании, а также не затронет структуру управления производством. Данная сделка укрепит позиции нашей компании на рынке нефтесервисных услуг, расширяя возможности реализации проектов по бурению и ремонту скважин", - говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, "БК "Развитие" была учреждена 7 апреля в ХМАО. В настоящее время 51% компании контролирует директор по правовым вопросам "Петроинжиниринга" Зубаир Салимханов, остальная доля принадлежит основному совладельцу "Петроинжиниринга" Салиху Гаджиеву.

БКЕ являлась ключевым активом группы Eurasia Drilling Company, которая занимается предоставлением услуг по разведочному и эксплуатационному бурению, зарезке боковых стволов и капитальному ремонту скважин. Группа ведет деятельность преимущественно на территории России, а также имеет несколько отдельных проектов на шельфе Каспийского моря. До осуществления сделки единственным собственником БКЕ являлась кипрская Cypress Oilfield Holdings Ltd.

Ранее в апреле со ссылкой на отчет компании сообщалось, что БКЕ в 2021 году снизила чистую прибыль по МСФО почти в 2,7 раза, до 2,972 млрд рублей. Выручка осталась на сопоставимом с предшествующим годом уровне - 48,425 млрд рублей. Себестоимость выросла на 7,1%, до 41,645 млрд рублей. В результате валовая прибыль сократилась почти на треть, до 6,78 млрд рублей.