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Финансы 16.05.2022 21:55

ЦБ РФ существенно повысил лимиты на переводы физлицами средств за рубеж

Банк России в рамках постепенного смягчения мер валютного контроля существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц, разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Как говорится в сообщении регулятора, резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $50 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Таким образом, этот лимит был повышен в пять раз - ранее он не мог превышать $10 тыс. в месяц.

Вместе с тем, через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте), отмечает ЦБ.

Физлица - нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Такое же право получили и нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по договорам. До этого нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тыс. со счета и до $5 тыс. без открытия счета.

При этом ЦБ сохранил запрет на переводы средств за границу для физлиц, не работающих в России, из поддерживающих санкции стран, а также для юрлиц из этих государств. Кроме того, продолжают действовать ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

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Тэги: РОССИЯ, ФИЗЛИЦА, ПЕРЕВОДЫ, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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