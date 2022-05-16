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Дальнее зарубежье 16.05.2022 22:07

Проблемы с Турцией по вступлению Финляндии в НАТО можно решить путем спокойных переговоров, уверена финский премьер

Премьер-министр Финляндии Санна Марин не считает, что Турция помешает вступлению ее страны и Швеции в НАТО.

"Проблемы с Турцией могут быть решены путем спокойных переговоров и сдержанности. Я считаю, что это развеет любые опасения. Я не думаю, что для Финляндии есть какие-то очень большие вопросы", - сказала она в понедельник в специальной передаче телерадиовещания Yle.

Марин выразила надежду, что Финляндия станет членом НАТО в нынешнем году. "Я предполагаю, что в этом году мы станем членом НАТО", - сказала она.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не приветствует заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО.

Турция поставила три условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО: прекращение поддержки Турцией групп, считающихся террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в Турцию.

СМИ Финляндии в понедельник сообщили, что в ближайшие дни в Турцию отправятся дипломаты Финляндии и Швеции.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО, ПЕРЕГОВОРЫ


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