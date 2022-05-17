Парламент Финляндии завершил дебаты о членстве в НАТО, голосование ожидается во вторник

Парламент Финляндии в ночь на вторник завершил дебаты о вступлении страны в НАТО, голосование по вопросу членства страны в североатлантическом блоке состоится, как ожидается, во второй половине дня.

Как заявила, открывая прения, премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin), "членство в НАТО оправдывается тем, что обстановка в области безопасности Финляндии коренным образом изменилась. "В конце прошлого года Россия предложила прекратить расширение НАТО. Согласие с требованиями России означало бы значительное ослабление нашего суверенитета и безопасности", - отметила она.

По ее словам, со вступлением в НАТО Финляндия станет частью общей обороны альянса и гарантий безопасности. "Если на нас нападут, нам помогут. И если другие будут атакованы, мы поможем", - сказала Марин.

Большинство парламентариев, а в прениях приняли участие 212 человек, поддержали правительственный доклад о безопасности и намерение вступить в Североатлантический альянс.

В центре внимания депутатов были и будущие отношения с Россией. Многие из них отмечали, что несмотря на нынешний спад экономические и культурные отношения с Россией в будущем должны быть восстановлены. "Мы не строим железный занавес на границе между Финляндией и Россией", - сказал Бен Зыскович из Национальной коалиционной партии.

"В будущем длинная сухопутная граница (расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком более чем на 1,2 тыс. км. - ИФ) также будет границей НАТО. Но это не означает, что сотрудничество с Россией не может осуществляться", - сказала Катри Кульмуни из Центристской партии.

Вместе с тем входящий в коалицию Союз левых сил занял критическую позицию. "Финляндия будет вынуждена стать приспешником предстоящих войн Соединенных Штатов", - заявила представитель Союза Мерья Кюллёнен.

По ее словам, "идея, что Финляндия не станет в НАТО в будущем воюющей страной, или что Финляндия будет решать по своему усмотрению, в каких операциях участвовать, кажется такой же правдоподобной, как ожидание взрослыми появления Санта-Клауса".

Как ожидается, парламент проголосует по вопросу членства в НАТО во второй половине дня. Окончательное решение примет президент Саули Ниинистё.