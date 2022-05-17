Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7751 RUR   0.0265 GBR   2.0987 TRY   0.1087

Цена на нефть

16.05 $/bbl +/- WTI 114.20 +3.71 Brent 114.24 +2.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2022 12:18

Парламент Финляндии завершил дебаты о членстве в НАТО, голосование ожидается во вторник

Парламент Финляндии в ночь на вторник завершил дебаты о вступлении страны в НАТО, голосование по вопросу членства страны в североатлантическом блоке состоится, как ожидается, во второй половине дня.

Как заявила, открывая прения, премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin), "членство в НАТО оправдывается тем, что обстановка в области безопасности Финляндии коренным образом изменилась. "В конце прошлого года Россия предложила прекратить расширение НАТО. Согласие с требованиями России означало бы значительное ослабление нашего суверенитета и безопасности", - отметила она.

По ее словам, со вступлением в НАТО Финляндия станет частью общей обороны альянса и гарантий безопасности. "Если на нас нападут, нам помогут. И если другие будут атакованы, мы поможем", - сказала Марин.

Большинство парламентариев, а в прениях приняли участие 212 человек, поддержали правительственный доклад о безопасности и намерение вступить в Североатлантический альянс.

В центре внимания депутатов были и будущие отношения с Россией. Многие из них отмечали, что несмотря на нынешний спад экономические и культурные отношения с Россией в будущем должны быть восстановлены. "Мы не строим железный занавес на границе между Финляндией и Россией", - сказал Бен Зыскович из Национальной коалиционной партии.

"В будущем длинная сухопутная граница (расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком более чем на 1,2 тыс. км. - ИФ) также будет границей НАТО. Но это не означает, что сотрудничество с Россией не может осуществляться", - сказала Катри Кульмуни из Центристской партии.

Вместе с тем входящий в коалицию Союз левых сил занял критическую позицию. "Финляндия будет вынуждена стать приспешником предстоящих войн Соединенных Штатов", - заявила представитель Союза Мерья Кюллёнен.

По ее словам, "идея, что Финляндия не станет в НАТО в будущем воюющей страной, или что Финляндия будет решать по своему усмотрению, в каких операциях участвовать, кажется такой же правдоподобной, как ожидание взрослыми появления Санта-Клауса".

Как ожидается, парламент проголосует по вопросу членства в НАТО во второй половине дня. Окончательное решение примет президент Саули Ниинистё.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az