Парламент Финляндии завершил дебаты о членстве в НАТО, голосование ожидается во вторник

Парламент Финляндии в ночь на вторник завершил дебаты о вступлении страны в НАТО, голосование по вопросу членства страны в североатлантическом блоке состоится, как ожидается, во второй половине дня.
Как заявила, открывая прения, премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin), "членство в НАТО оправдывается тем, что обстановка в области безопасности Финляндии коренным образом изменилась. "В конце прошлого года Россия предложила прекратить расширение НАТО. Согласие с требованиями России означало бы значительное ослабление нашего суверенитета и безопасности", - отметила она.
По ее словам, со вступлением в НАТО Финляндия станет частью общей обороны альянса и гарантий безопасности. "Если на нас нападут, нам помогут. И если другие будут атакованы, мы поможем", - сказала Марин.
Большинство парламентариев, а в прениях приняли участие 212 человек, поддержали правительственный доклад о безопасности и намерение вступить в Североатлантический альянс.
В центре внимания депутатов были и будущие отношения с Россией. Многие из них отмечали, что несмотря на нынешний спад экономические и культурные отношения с Россией в будущем должны быть восстановлены. "Мы не строим железный занавес на границе между Финляндией и Россией", - сказал Бен Зыскович из Национальной коалиционной партии.
"В будущем длинная сухопутная граница (расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с блоком более чем на 1,2 тыс. км. - ИФ) также будет границей НАТО. Но это не означает, что сотрудничество с Россией не может осуществляться", - сказала Катри Кульмуни из Центристской партии.
Вместе с тем входящий в коалицию Союз левых сил занял критическую позицию. "Финляндия будет вынуждена стать приспешником предстоящих войн Соединенных Штатов", - заявила представитель Союза Мерья Кюллёнен.
По ее словам, "идея, что Финляндия не станет в НАТО в будущем воюющей страной, или что Финляндия будет решать по своему усмотрению, в каких операциях участвовать, кажется такой же правдоподобной, как ожидание взрослыми появления Санта-Клауса".
Как ожидается, парламент проголосует по вопросу членства в НАТО во второй половине дня. Окончательное решение примет президент Саули Ниинистё.
ЕБРР призывает власти Азербайджана продолжать совершенствование судебной системы
Израиль считает Карабах привлекательным для сотрудничества с Азербайджаном в сфере АПК
Фонд KKR покупает британскую генерирующую компанию ContourGlobal за $2,14 млрд
53% компаний из стран ЕС, работающих в Азербайджане, готовы к расширению деятельности в стране
Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $38,5 млн
Продажа Челси осложнилась из-за долга клуба Абрамовичу
Азербайджан и Турция подпишут «дорожную карту» по сотрудничеству в сфере здравоохранения до 2024 года
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 522 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Зарабатывайте высокий кэшбэк с картой Yelo!
Агентский банкинг уже в Габале
В Бакинской высшей школе нефти прошел поэтический вечер народного поэта Рамиза Ровшана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ