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Дальнее зарубежье 17.05.2022 12:45

Боррель выразил сожаление в связи с выходом Мали из всех структур Сахельской пятерки

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что сожалеет о выходе Мали из всех структур "Сахельской пятерки", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

"ЕС сожалеет о решении властей Мали вывести страну из всех органов "Сахельской пятерки", - написал он в социальных сетях.

"Это решение последовало за недавним заявлением властей о прекращении сотрудничества. ЕС больше обеспокоен последствиями такого выбора", - добавил он.

Оглашение решения малийских властей о выходе из "Сахельской пятерки" совпало с сообщением о предотвращенной попытке военного переворота, организованной, как предполагается, при иностранной поддержке.

Кроме того в последние месяцы напряжённость возникла между руководством Мали и Францией. 2 мая власти в Бамако сообщили об одностороннем решении малийского правительства денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны, связывающий Францию и Мали, а также соглашение, регулирующее статус французских сил и сил европейских партнеров, участвующих в оперативной группе "Такуба".

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