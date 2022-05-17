Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7751 RUR   0.0265 GBR   2.0987 TRY   0.1087

Цена на нефть

16.05 $/bbl +/- WTI 114.20 +3.71 Brent 114.24 +2.69

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.05.2022 12:24

Песков заявляет, что визит Путина в Турцию на ближайшие дни и недели не готовится

В ближайшие дни и недели визит президента РФ Владимира Путина в Турцию не готовится, однако все может быстро поменяться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией (о том, что визит Путина в Турцию состоится в ближайшее время - ИФ). В ближайшие дни визита Путина в Анкару не готовится. В ближайшие недели - тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем он добавил: "С другой стороны, все быстро развивается, я ничего не могу исключать".

"Но то, что я знаю: такой подготовки сейчас нет", - заключил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az