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Дальнее зарубежье 17.05.2022 22:50

По итогам выборов в Ливане Хезболла лишилась парламентского большинства

Ливанское шиитское движение "Хезболла" по итогам выборов потеряла парламентское большинство, сообщает во вторник "Орьян ле жур" со ссылкой на МВД страны.

Коалиция, возглавляемая "Хезболлой", получила 61 место в 128-местном законодательном органе, это на 10 меньше, чем на выборах четыре года назад.

При этом явного лидера в парламенте голосование не выявило.

В то же время результаты были восприняты как прорыв для коалиций, выступающих против "Хезболлы".

"Хезболла"- военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, признана террористической в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, в Австралии и Великобритании.

Парламентские выборы в 128-местную Национальную ассамблею Ливана стали первыми с начала острого экономического кризиса в стране - худшего со времен гражданской войны 1975 - 1990 годов.

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