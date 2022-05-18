КНДР готовится провести испытание МБР во время визита Байдена в страны Азии, считают в США

Северная Корея готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, которое может совпасть с визитом президента США Джо Байдена в Южную Корею, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника, испытание может состояться в течение следующих 48-96 часов.

"То, что мы замечали при прошлом запуске, то же самое мы наблюдаем сейчас", - сказал чиновник.

Он отметил, что стартовая площадка для нового запуска расположена недалеко от Пхеньяна.

Байден отправляется в Южную Корею в четверг. Там он встретится с президентом РК Юн Сок Елем, после чего в воскресенье отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

В этом году Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет. По мнению США, сообщает телеканал, 4 мая КНДР провела запуск МБР, который был неудачным - ракета взорвалась вскоре после запуска.

Вашингтон также считает, что в двух испытаниях баллистических ракет 26 февраля и 4 марта участвовала новая МБР, которая разрабатывается Северной Кореей.

По данным телеканала, американские военные и разведывательные службы полагают, что Северная Корея может быть готова возобновить подземные ядерные испытания.

Если испытание состоится, оно станет первым с 2017 года.