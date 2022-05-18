Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7751 RUR   0.0265 GBR   2.0987 TRY   0.1087

Цена на нефть

17.05 $/bbl +/- WTI 112.40 -1.80 Brent 111.93 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.05.2022 10:03

КНДР готовится провести испытание МБР во время визита Байдена в страны Азии, считают в США

Северная Корея готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, которое может совпасть с визитом президента США Джо Байдена в Южную Корею, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника, испытание может состояться в течение следующих 48-96 часов.

"То, что мы замечали при прошлом запуске, то же самое мы наблюдаем сейчас", - сказал чиновник.

Он отметил, что стартовая площадка для нового запуска расположена недалеко от Пхеньяна.

Байден отправляется в Южную Корею в четверг. Там он встретится с президентом РК Юн Сок Елем, после чего в воскресенье отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

В этом году Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет. По мнению США, сообщает телеканал, 4 мая КНДР провела запуск МБР, который был неудачным - ракета взорвалась вскоре после запуска.

Вашингтон также считает, что в двух испытаниях баллистических ракет 26 февраля и 4 марта участвовала новая МБР, которая разрабатывается Северной Кореей.

По данным телеканала, американские военные и разведывательные службы полагают, что Северная Корея может быть готова возобновить подземные ядерные испытания.

Если испытание состоится, оно станет первым с 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az