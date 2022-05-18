Ракета компании SpaceX в среду стартует на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.
Запуск планируется осуществить в пятницу в 06:20 по времени Восточного побережья США (в 13:20 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).
Это будет уже 48-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в мае. За все прошедшее время SpaceX запустила 2,6 тыс. интернет-спутников. Некоторые из них уже вышли из строя или сошли с орбиты. На данный момент орбитальная группировка SpaceX состоит из 2321 действующего космического аппарата.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. По данным SpaceX, интернет сеть Starlink уже доступна пользователям в 32 страх мира.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
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