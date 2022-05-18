Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм

В Беларуси главой государства утверждены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта. Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале в среду.

"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни - расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые иные особо тяжкие преступления", - говорится в документе.

Речь идет об актах международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации; актах терроризма, совершенных организованной группой, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека; убийствах государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью.

Если ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовления преступлений, то сейчас названные статьи внесены в список исключений. Закон изменяет ст. 67 УК Белоруссии ("Назначение наказания за неоконченное преступление").

"Часть 2 статьи 67 изложить в следующей редакции: Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса", - сказано в документе.

Данные поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней после официального опубликования.