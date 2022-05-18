Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7751 RUR   0.0265 GBR   2.0987 TRY   0.1087

Цена на нефть

17.05 $/bbl +/- WTI 112.40 -1.80 Brent 111.93 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.05.2022 09:45

Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм

В Беларуси главой государства утверждены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта. Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале в среду.

"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни - расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые иные особо тяжкие преступления", - говорится в документе.

Речь идет об актах международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации; актах терроризма, совершенных организованной группой, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека; убийствах государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью.

Если ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовления преступлений, то сейчас названные статьи внесены в список исключений. Закон изменяет ст. 67 УК Белоруссии ("Назначение наказания за неоконченное преступление").

"Часть 2 статьи 67 изложить в следующей редакции: Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса", - сказано в документе.

Данные поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ЗАКОН


Похожие новости


Президент Белоруссии считает членов "Рабочего руха" террористами, у которых были прямые контакты с американскими спецслужбами Страны СНГ выступают за укрепление международного партнерства для борьбы с терроризмом - Лебедев Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az