Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм

В Беларуси главой государства утверждены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта. Соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале в среду.
"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни - расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые иные особо тяжкие преступления", - говорится в документе.
Речь идет об актах международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации; актах терроризма, совершенных организованной группой, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека; убийствах государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью.
Если ранее смертная казнь не могла быть назначена за приготовления преступлений, то сейчас названные статьи внесены в список исключений. Закон изменяет ст. 67 УК Белоруссии ("Назначение наказания за неоконченное преступление").
"Часть 2 статьи 67 изложить в следующей редакции: Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса", - сказано в документе.
Данные поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней после официального опубликования.
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