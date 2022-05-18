В Иране протестуют из-за повышения цен на продовольствие

Стихийные акции протеста возникли в ряде городов Ирана после того, как власти страны на прошлой неделе объявили о повышении цен на базовые продовольственные товары, сообщает в среду "аль-Арабийя".

По его данным, протесты проходят в провинциях Исфахан, Хузестан, Лорестан, Чехармехаль и Бахтиария, Кохгилуйе, Бойерахмед и Ардебиль.

"Аль-Арабийя" отмечает, что во время акций звучат антиправительственные призывы. Телеканал ссылается на данные из соцсетей, где размещены видеоролики с этих акций, однако подлинность записей подтвердить не представляется возможным.

Кроме того, телеканал приводит информацию активистов, которые сообщили о случаях противостояния протестующих с силами правопорядка, в результате которых есть жертвы. Официальных данных на этот счет также нет.

На прошлой неделе власти Ирана объявили о значительном повышении цен на растительное масло, курятину, яйца и молоко, напоминает "аль-Арабийя".

В 2019 году в Иране возникали протесты из-за повышения цен на топливо, а в 2021 году - из-за перебоев с водоснабжением, напоминает телеканал.