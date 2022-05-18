ААМ в IV квартале начнет добычу золота в Восточном Зангезуре

Британская компания «Anglo Asian Mining» (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане - ИФ-Аз) планирует в четвертом квартале 2022 года начать добычу золота с двух новых золотоносных участков.
«В марте 2022 года мы объявили об открытии новой субвертикальной золотой жилы Hasan к югу от рудника Гоша (на западе Азербайджана –ИФ). Содержание золота в руде здесь оценивается до 229,5 грамм на тонну. В настоящее время мы оцениваем потенциал жилы Hasan и разрабатываем план добычи, к которой планируем приступить в начале четвертого квартала текущего года», - говорится в информации компании.
По данным ААМ, новая жила вполне доступна с уже существующих подземных шахт.
Кроме того, компания сообщила, что в начале четвертого квартала 2022 года намерена приступить к добыче на золотоносном месторождение Веджнали в Зангиланском районе Азербайджана (экономический район Восточный Зангезур, юго-запад страны).
Зангиланский район, граничащий с Арменией и Ираном, был освобожден от армянской оккупации осенью 2020 года, входит в состав Восточно-Зангезурского экономического района.
«Доступ к Веджнали был получен в конце 2021 года, и сейчас месторождение безопасно для эксплуатации. Здесь находится ранее работавший подземный рудник. Мы уже получили право собственности на существующую инфраструктуру, включающую небольшой перерабатывающий завод. В настоящее время команда AAM базируется в Веджнали, и наша деятельность набирает обороты для того, чтобы в начале четвертого квартала 2022 года приступить к добыче», - говорится в информации.
Контрактный участок Веджнали расположен недалеко от сел Амирханлы и Агбен, его площадь составляет около 300 кв. км. Запасы месторождения согласно советской классификации составляют 6,5 тонн золота (C1 + C2) и 2,3 тонны золота (P1) и 3 тыс. тонн меди.
Контракт типа PSA между правительством Азербайджана и Anglo Asian Mining plc был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.
В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.
Н.Аббасова
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