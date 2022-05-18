Командующий силами обороны Грузии провел переговоры с главой военного комитета НАТО

Командующий силами обороны Грузии Георгий Матиашвили в среду встретился в Брюсселе с главой военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром.

Как сообщила пресс-служба грузинского министерства обороны, "генерал-майор Георгий Матиашвили поблагодарил председателя военного комитета НАТО за поддержку Грузии, и на фоне существующих угроз и вызовов подчеркнул важность усиления сотрудничества и повышение совместимости с альянсом".

По данным пресс-службы, "стороны выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность с украинским народом и осудили действия России".

Матиашвили подтвердил готовность Грузии продолжить участие в миссиях и операциях НАТО.