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ТЭК 18.05.2022 19:35

Литовская Green Genius привлекла 38,5 млн евро для строительства СЭС в Польше

Инвестиционная компания Sequoia предоставила кредит в размере 38,5 млн евро литовской Green Genius (входит в холдинг Modus Group) для строительства солнечных электростанций (СЭС) в Польше, говорится в сообщении литовской компании.

Кредитный договор подписан с SequoiaEconomic Infrastructure Income Fund Ltd на сумму 175 млн польских злотых.

По словам финансового директора Green Genius Рокаса Банцевичюса, которые приводятся в сообщении, это первая сделка компании с Sequoia.

Green Genius планирует построить 66 солнечных электростанций мощностью 66 МВт в Польше к началу 2023 года. С 2019 года компания уже реализовала в Польше три проекта солнечных электростанций общей мощностью 128,1 МВт.

Green Genius входит в международную Modus Group, работает в Литве и еще семи европейских странах, специализируется на солнечной энергетике.

Sequoia Investment Fund инвестирует в сферу транспорта, энергетики, возобновляемых источников энергии, гостиничного бизнеса, телекоммуникаций, предоставляет кредиты и покупает облигации компаний различных отраслей, работающих на стабильных рынках с низким риском.

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