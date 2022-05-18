ADNOC начинает FEED СПГ-завода на 9,6 млн т/г в ОАЭ

Компания McDermott заключила контракт с ADNOC (ОАЭ) на предоставление услуг по предварительному инженерному проектированию (FEED) для нового завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Фуджейре, сообщила McDermott.

Предполагается, что завод мощностью 9,6 млн тонн в год будет располагаться примерно в 155 милях (250 км) от Абу-Даби. Присуждение ЕРС-контрактов (инжиниринг, поставка и строительство) ожидается в 2023 году.

Сейчас в ОАЭ на острове Das Island у побережья Абу-Даби работает СПГ-завод на 6 млн т в год. Он был построен в 1977 году. ADNOC стала первым экспортером СПГ на Ближнем Востоке и поставляет СПГ на мировой рынок свыше 40 лет.

ADNOC LNG, владеющая заводом, на 70% принадлежит компании ADNOC (Абу-Даби), 15% у японской Mitsui, 10% у британской BP и 5% у французской Total.