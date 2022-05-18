Спецмиссия ИСЕСКО посетит освобожденные территории Азербайджана

В ближайшее время специальная миссия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) посетит освобожденные территории Азербайджана. Об этом в среду на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.
«Генеральный директор сообщил, что в ближайшие дни специальная миссия ИСЕСКО посетит освобожденные территории Азербайджана», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Азербайджана.
Салим бин Мухаммед аль-Малик также отметил, что в рамках своего визита будет подписан документ, связанный с открытием регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане. Он добавил, что примет участие в конференции в Шуше.
Гендиректор ИСЕСКО подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает деятельность организации и высоко оценил вклад Баку в ее работу, говорится в сообщении МИД.
В свою очередь Байрамов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО.
Министр подчеркнул, что правительство Азербайджана всегда уделяло большое внимание сохранению исторических, культурных, религиозных памятников на территории страны и обратил внимание собеседника на то, что в период оккупации историко-культурное наследие азербайджанского народа целенаправленно уничтожали, говорится в сообщении.
Глава МИД страны рассказал о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях, в том числе предварительной инвентаризации и охране исторических, религиозных и культурных памятников.
Он также выразил признательность за поддержку ИСЕСКО позиции Баку, основанной на международном праве, говорится в сообщении.
Согласно МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном, в том числе о реализации различных программ.
Р.Керимов
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