Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0263 GBR   2.1208 TRY   0.1069

Цена на нефть

17.05 $/bbl +/- WTI 112.40 -1.80 Brent 111.93 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 18.05.2022 19:21

Спецмиссия ИСЕСКО посетит освобожденные территории Азербайджана

В ближайшее время специальная миссия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) посетит освобожденные территории Азербайджана. Об этом в среду на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

«Генеральный директор сообщил, что в ближайшие дни специальная миссия ИСЕСКО посетит освобожденные территории Азербайджана», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Азербайджана.

Салим бин Мухаммед аль-Малик также отметил, что в рамках своего визита будет подписан документ, связанный с открытием регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане. Он добавил, что примет участие в конференции в Шуше.

Гендиректор ИСЕСКО подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает деятельность организации и высоко оценил вклад Баку в ее работу, говорится в сообщении МИД.

В свою очередь Байрамов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО.

Министр подчеркнул, что правительство Азербайджана всегда уделяло большое внимание сохранению исторических, культурных, религиозных памятников на территории страны и обратил внимание собеседника на то, что в период оккупации историко-культурное наследие азербайджанского народа целенаправленно уничтожали, говорится в сообщении.

Глава МИД страны рассказал о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях, в том числе предварительной инвентаризации и охране исторических, религиозных и культурных памятников.

Он также выразил признательность за поддержку ИСЕСКО позиции Баку, основанной на международном праве, говорится в сообщении.

Согласно МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном, в том числе о реализации различных программ.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСЕСКО, МИД


Похожие новости


Азербайджан вносит весомый вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе - Генсек ИСЕСКО Армения должна прекратить оккупацию земель Азербайджана - глава ИСЕСКО Президент Азербайджана считает ошибочным связывание ислама с террором Гендиректор ИСЕСКО призвал исламские страны оградить молодежь от влияния фанатиков и террористов Представитель ИСЕСКО призывает исламский мир к солидарности Глава Азербайджана вручил генсеку ИСЕСКО орден «Достлуг»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az