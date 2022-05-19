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Лидеры стран ЕС обсудят идею создания европейского политического сообщества

Лидеры стран ЕС на саммите в июне обсудят идею создания европейского политического сообщества, в которое могут войти страны, не являющиеся членами Евросоюза, заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель.

"Это предложение будет включено в повестку июньского саммита ЕС", - сказал он в ходе выступления, запись которого опубликовал в своем твиттере.

Далее, по замыслу Мишеля, данную идею нужно будет обсудить с лидерами стран, которые были бы заинтересованы в присоединении к такому сообществу.

"В моих глазах, этот процесс не должен восприниматься как замена процессу расширения ЕС. Кроме того, на мой взгляд, участие в процессе не должно быть гарантией, что та или иная страна однажды станет членом Евросоюза", - добавил он.

При этом, по мнению Мишеля, учреждение европейского политического сообщества позволит, в частности, активно заниматься решением внешнеполитических задач.

По мнению главы Евросовета, нужно изменить и то, как проходит процесс расширения ЕС. Он считает нужным рассмотреть вариант, при котором страны-кандидаты еще до вступления, при условии соответствия ряду параметров, смогут участвовать в некоторых есовских программах. А в случаях, когда страна-претендент перестает соответствовать определенным стандартам, ее, наоборот, можно будет лишать подобных преимуществ.

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Тэги: МИР, ЕС


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