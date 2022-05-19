Лукашенко надеется к концу 2022 года создать в Белоруссии ракету типа Искандер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко к концу 2022 года при содействии России надеется создать ракету типа "Искандер", сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие", - заявил президент Белоруссии.