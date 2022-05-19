Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским план ЕС по восстановлению Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила с украинским президентом Владимиром Зеленским представленный в среду план ЕС по восстановлению Украины.
"Провели хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Мы поэтапно рассмотрели план ЕС по помощи и восстановлению на Украине, изложенный вчера Еврокомиссией", - написала фон дер Ляйен в твиттере.
По ее словам, вскоре ЕС предоставит Украине очередную макрофинансовую помощь.
В Карабахе и Восточном Зангезуре от мин и снарядов очищено более 17 тыс. га
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
В Азербайджане создается Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
Нефть дешевеет третьи торги подряд, Brent - $108,91 за баррель
EDF понизила прогноз генерации АЭС на 2022г, ожидает снижения EBITDA в связи с этим
Индийская ONGC рассматривает приобретение доли Exxon в проекте "Сахалин-1" и доли Shell в "Сахалине-2"
ВОЗ разрешила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19 компании CanSino Biologics
В Азербайджане от COVID-19 лечатся менее 50 человек
Chapman Taylor подготовит концепцию Мемориального комплекса в Гяндже
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ