Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским план ЕС по восстановлению Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила с украинским президентом Владимиром Зеленским представленный в среду план ЕС по восстановлению Украины. "Провели хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Мы поэтапно рассмотрели план ЕС по помощи и восстановлению на Украине, изложенный вчера Еврокомиссией", - написала фон дер Ляйен в твиттере. По ее словам, вскоре ЕС предоставит Украине очередную макрофинансовую помощь.

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