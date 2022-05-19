Нефть перешла к снижению

Цены на нефть перешли от роста к снижению в ходе торгов в четверг, опускаясь третью сессию подряд на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и спроса на топливо.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 подешевели на $1,37 (1,26%) - до $107,74 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,98 (1,81%) - до $107,61 за баррель.
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