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Бизнес и законодательство 19.05.2022 22:47

Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов на две недели из-за проблем с поставщиком

Американская компания Harley-Davidson Inc.приостановила сборку и поставки всех мотоциклов на две недели из-за проблем с неназванным поставщиком запчастей.

"Это решение, принятое из соображений предосторожности, основано на информации, предоставленной сторонним поставщиком Harley-Davidson поздно вечером во вторник, которая касается соответствия регуляторным требованиям относительно запчастей", - говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном в четверг.

Приостановка производства не касается мотоциклов линейки LiveWire, работающих на электроприводе.

Акции Harley-Davidson в ходе торгов в четверг падают на 7,5%. С начала года капитализация компании снизилась на 13,4%, до $5,27 млрд.

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Тэги: США, МОТОЦИКЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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