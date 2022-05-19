Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов на две недели из-за проблем с поставщиком

Американская компания Harley-Davidson Inc.приостановила сборку и поставки всех мотоциклов на две недели из-за проблем с неназванным поставщиком запчастей.

"Это решение, принятое из соображений предосторожности, основано на информации, предоставленной сторонним поставщиком Harley-Davidson поздно вечером во вторник, которая касается соответствия регуляторным требованиям относительно запчастей", - говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном в четверг.

Приостановка производства не касается мотоциклов линейки LiveWire, работающих на электроприводе.

Акции Harley-Davidson в ходе торгов в четверг падают на 7,5%. С начала года капитализация компании снизилась на 13,4%, до $5,27 млрд.