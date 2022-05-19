МВД Таджикистана сообщило о ликвидации восьми боевиков в Горном Бадахшане

МВД Таджикистана в четверг вечером распространило сообщение об итогах антитеррористической операции в Рушанском районе Горного Бадахшана.
"В результате антитеррористической операции силовых структур Таджикистана в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана ликвидированы восемь боевиков, 11 ранены, 114 членов террористической группировки задержаны", - говорится в сообщении.
У боевиков изъято 24 автоматов Калашникова, пять пулемётов, 18 пистолетов, 11 гранат, 86 "коктейлей Молотова", 3 кг тротила.
В правоохранительных органах заверили, что "в настоящее время ситуация в районе спокойная, социальная инфраструктура и общественный транспорт возобновили нормальную работу, жители района вновь занялись повседневной деятельностью".
Накануне МВД Таджикистана сообщило о гибели в ходе столкновений одного и ранении 13 сотрудников ГКНБ в Горном Бадахшане. "Организованные преступные группировки в Рушанском районе, возглавляемые и спонсируемые международными экстремистскими и террористическими организациями, используя "коктейли Молотова", подожгли колонну автомобилей, принадлежащих антитеррористическому подразделению ГКНБ", - говорилось в сообщении.
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