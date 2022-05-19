Блинкен одобрил предоставление Украине дополнительно американских вооружений на $100 млн

Государственный секретарь США Эстонии Блинкен сообщил что одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на $100 млн. "Я одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на $100 млн, чтобы укрепить ее оборону от бессмысленной войны по выбору России", - написал Блинкен в Twitter в четверг.

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