Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7851 RUR   0.0268 GBR   2.1065 TRY   0.1065

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 112.21 +2.62 Brent 112.04 +2.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.05.2022 23:01

Блинкен одобрил предоставление Украине дополнительно американских вооружений на $100 млн

Государственный секретарь США Эстонии Блинкен сообщил что одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на $100 млн.

"Я одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на $100 млн, чтобы укрепить ее оборону от бессмысленной войны по выбору России", - написал Блинкен в Twitter в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az