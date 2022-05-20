Страховщик Zurich уходит с рынка РФ, продает бизнес локальному менеджменту

Zurich Insurance Group уходит с российского рынка, говорится в сообщении швейцарской страховой группы. АО "СК "Цюрих" приобретает группа из 11 менеджеров российской компании. Ее бренд при этом будет изменен. Бизнес Zurich в РФ в основном был связан с обслуживанием глобальных клиентов группы на локальном рынке. Объем страховых премий за 2021 год составил $34 млн, из них только $3 млн принесли российские клиенты.

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