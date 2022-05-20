Пассажироперевозки в январе-апреле посредством такси сократились на 23%, метрополитен обслужил 63,5 млн человек

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составил 485 млн 544 тыс. человек, что на 36,5% больше показателя января-апреля 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По железной дороге перевезено 1 млн 341,7 тыс. человек (рост на 94,7%), морским транспортом - 4,4 тыс. человек (рост на 2,3%), воздушным транспортом - 463,7 тыс. человек (рост в 2,6 раза).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-марте перевезено 420 млн 203,7 тыс. пассажиров (рост на 18,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 398 млн 470,2 тыс. пассажиров (рост на 21,9%), такси - 21 млн 733,6 тыс. человек (спад на 22,9%).

Бакинский метрополитен, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, обслужил в январе-апреле 2022 года 63 млн 530,5 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на перевозки. В частности, до сих пор сохраняются определенные ограничения на авиаперевозки, перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

Б.Рустамбеков