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Инфраструктура и тендеры 20.05.2022 14:45

Бакметрополитен направит свыше 2,7 млн манатов на закупку кабелей

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит свыше 2,7 млн манатов на закупку силовых кабелей различных марок.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Бакметрополитен подписал с ЗАО «Smart Energy Solutons».

Стоимость договора - 2 млн 748 тыс. 314,79 манат.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, ОБОРУДОВАНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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