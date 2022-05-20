Бакметрополитен направит свыше 2,7 млн манатов на закупку кабелей

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит свыше 2,7 млн манатов на закупку силовых кабелей различных марок. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Бакметрополитен подписал с ЗАО «Smart Energy Solutons». Стоимость договора - 2 млн 748 тыс. 314,79 манат. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек. Н.Аббасова

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