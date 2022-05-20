Хакеры атакуют сайты итальянских ведомств

Интернет-порталы ряда итальянских государственных структур в ночь на пятницу подверглись серии кибератак, сообщает агентство АНСА со ссылкой на полицию Италии.

По данным полиции, кибератаки продолжаются с 22:00 четверга.

Отмечается, что взломам в частности подверглись сайты Высшего совета магистратуры, таможенного управления, внешнеполитического ведомства, а также министерства образования и министерства культурного наследия.

Агентство отмечает, что ответственность за проведение серии кибератак взяло на себя, предположительно, российское хакерское объединение Killnet.

АНСА сообщает, что перед взломом систем хакеры распространили инструкцию по "ликвидации итальянской информационной системы" с призывом к 48-часовой кибератаке.

По данным собеседников агентства, знакомых с ситуацией, хакеры Killnet запустили DDоS-атаку, цель которой - перегрузка максимальных мощностей сайтов, что приводит к временному прекращению доступа к ним. Источник отметил, что перед запуском кибератаки хакеры распространили в своих телеграм-каналах списки из около 50 сайтов, на которые направлена их операция. Среди целей - министерства, компании, СМИ и судебные органы. Исключение составила лишь национальная служба здравоохранения Италии.

Ранее в мае хакеры Killnet уже совершали кибератаку на сайты ряда итальянских государственных структур. Тогда, по данным СМИ, взломам подверглись сайты сената, министерства обороны, высшей школы "Ди Лукка", Высшего института здравоохранения и некоторых других учреждений. Тогда газета "Мессаджеро" утверждала, что кибератаку провели хакеры из России. В своем телеграм-канале хакеры опубликовали список подвергшихся взломам сайтов с подписью "атака на Италию".