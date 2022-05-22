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Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума

Ситуация в Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 22 по 26 мая.

Как отмечают швейцарские СМИ, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум состоится в очном формате.

В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров.

Впервые за многие годы ВЭФ в этом году пройдет без российского участия, указывают швейцарские СМИ.

Они также обращают внимание на то, что список приглашенных на форум не выглядит столь внушительно, как в прежние годы. Так, в этом году в Давос не приедут ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Не будет также широко представлен Китай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ДАВОС, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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