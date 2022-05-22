Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума

Ситуация в Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 22 по 26 мая.
Как отмечают швейцарские СМИ, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум состоится в очном формате.
В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров.
Впервые за многие годы ВЭФ в этом году пройдет без российского участия, указывают швейцарские СМИ.
Они также обращают внимание на то, что список приглашенных на форум не выглядит столь внушительно, как в прежние годы. Так, в этом году в Давос не приедут ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Не будет также широко представлен Китай.
Йоханнис пригласил Алиева в Румынию
Баку и Бишкек будут развивать стратегическое партнерство - президент Кыргызстана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны
Венгрия не видит для себя реальных альтернатив нефти из РФ - министр
Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти
Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию
В России за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек
ВОЗ сообщила о выявленных случаях оспы обезьян в мире
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 527 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ