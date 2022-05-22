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Дальнее зарубежье 22.05.2022 11:30

Министры торговли стран АТЭС не смогли принять заявление по итогам встречи в Таиланде

Министры торговли стран АТЭС по итогам прошедшей двухдневной встречи в Таиланде не смогли принять финальный документ в виде совместного заявления, сообщил журналистам представитель российской делегации.

"Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров экономик АТЭС не было принято, вместе с тем отмечаем, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС", - сказал он.

Один из участников форума АТЭС сообщил журналистам, что Россия, Таиланд и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пыталась согласовать текст финального заявления - было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки, но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС.

Возглавлявший российскую делегацию на встрече в Таиланде глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что итоговый документ не был принят из-за "попытки некоторых стран политизировать форум".

"Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать форум. В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий. Только так АТЭС сможет оставаться заслуживающим доверия и эффективным механизмом во имя устойчивого и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводит пресс-служба Минэкономразвития комментарий министра.

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Тэги: ТАИЛАНД, АТЭС, ФОРУМ

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