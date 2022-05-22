Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Брюссель.
«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 мая прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель по приглашению президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
В воскресенье в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Это третья очная встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.
Р.Керимов
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