Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 22 мая прибыл с рабочим визитом в столицу Королевства Бельгия Брюссель по приглашению президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В воскресенье в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Это третья очная встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.

Р.Керимов