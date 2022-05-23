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Дальнее зарубежье 23.05.2022 11:34

США будут готовы применить военные средства для защиты Тайваня при необходимости - Байден

Американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая", заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Да, и это обязательство, которое мы на себя взяли", - сказал Байден на пресс-конференции в Токио, отвечая на вопрос, готовы ли США быть вовлеченными в военном плане в случае необходимости "защиты Тайваня".

Байден также указал, что подход США к проблеме Тайваня "никак не изменился" и Вашингтон привержен принципу "политики одного Китая".

Ранее в мае член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что Китай предпримет ответные шаги, если Соединенные Штаты продолжат вмешиваться во внутренние дела КНР, нарушать его суверенитет и территориальную целостность.

Ян Цзечи подчеркнул, что "тайваньский вопрос является самым важным, чувствительным и ключевым вопросом в китайско-американских отношениях".

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