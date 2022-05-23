Рост ВВП стран ОЭСР в I квартале резко замедлился - до 0,1%

Реальный ВВП стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в первом квартале увеличился всего на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев.
Для сравнения, в четвертом квартале 2021 года подъем составлял 1,2%, в третьем квартале - 1,1%, во втором квартале - 1,7%, в первом квартале - 0,8%.
Экономика стран G7 в январе-марте снизилась на 0,1% после повышения на 1,2% в предыдущие три месяца. В том числе ВВП США сократился на 0,4% (в четвертом квартале он вырос на 1,7%), Японии - на 0,2% (+0,9%), Италии - также на 0,2% (+0,7%), говорится в сообщении ОЭСР.
Германия стала единственным государством "семёрки", ситуация в экономике которого улучшилась. ВВП ФРГ увеличился в первом квартале на 0,2% после снижения на 0,3% в конце прошлого года.
В январе-марте экономика Европейского союза выросла на 0,4% после подъема на 0,5% в октябре-декабре. ВВП еврозоны повысился на 0,3%, как и в четвертом квартале.
Среди всех стран ОЭСР наиболее существенные темпы подъема экономики в минувшем квартале продемонстрировали Португалия и Австрия - соответственно на 2,6% и 2,5%.
Также в сообщении отмечается, что объем ВВП Великобритании впервые превысил допандемийный уровень (четвертый квартал 2019 года), а экономики Канады, США и Франции продолжают оставаться выше уровня до начала распространения COVID-19. В остальных странах G7 этот рубеж пока не достигнут.
ВВП стран ОЭСР в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,2%. В четвертом квартале подъем составлял 4,9%.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
Президент Азербайджана создал госкомиссию по делимитации госграницы с Арменией
Байрамов и Лавров обсудили вопросы делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией
Число автобусных рейсов из Баку в Шушу с июня увеличивается до 5 в неделю
Число миллиардеров в мире увеличилось на 573 за время пандемии
В Азербайджане за сутки зафиксировали два новых случая заражения COVID-19
«Барселона» ведет переговоры с инвесторами о привлечении 900 млн евро
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Армения создала комиссию по делимитации госграницы с Азербайджаном
Президент Литвы утвердил решение об отзыве посла в РФ с 1 июня
Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ