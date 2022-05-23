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Карабах 23.05.2022 14:43

Число автобусных рейсов из Баку в Шушу с июня увеличивается до 5 в неделю

Власти Азербайджана приняли решение увеличить число еженедельных автобусных рейсов в Шушу (Карабахский регион страны), сообщает Министерства цифрового развития и транспорта.

По данным ведомства, на основании проведенного анализа динамики реализуемых билетов и пожелания граждан, с июня рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку будут осуществляться пять раз в неделю.

Ранее рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку осуществлялись три раза в неделю.

«Реализация билетов на июнь месяц в города Шуша и Агдам начнется с 25 мая», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам (Карабахский регион Азербайджана) начались 24 января 2022 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШУША, АВТОБУС, РЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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