Число автобусных рейсов из Баку в Шушу с июня увеличивается до 5 в неделю

Власти Азербайджана приняли решение увеличить число еженедельных автобусных рейсов в Шушу (Карабахский регион страны), сообщает Министерства цифрового развития и транспорта.
По данным ведомства, на основании проведенного анализа динамики реализуемых билетов и пожелания граждан, с июня рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку будут осуществляться пять раз в неделю.
Ранее рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку осуществлялись три раза в неделю.
«Реализация билетов на июнь месяц в города Шуша и Агдам начнется с 25 мая», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось ранее, регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам (Карабахский регион Азербайджана) начались 24 января 2022 года.
Б.Рустамбеков
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