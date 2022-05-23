KOBİA и BusinessEurope обсудили совместные инициативы для расширения сотрудничества

Председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Азербайджана Орхан Мамедов встретился в Брюсселе с директором по международным отношениям крупнейшей в Европе группы по защите бизнеса BusinessEurope Луизой Сантос.

«На встрече с госпожой Сантос мы обсудили совместные инициативы по расширению сотрудничества между бизнесами Азербайджана и ЕС. Надеемся на продуктивную совместную деятельность в этой области», - написал Мамедов в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев