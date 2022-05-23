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Дальнее зарубежье 23.05.2022 23:15

Заболеваемость оспой обезьян в Европе и Северной Америке можно сдержать - ВОЗ

Распространение оспы обезьян в странах Европы и Северной Америки, где наблюдаются вспышки этого вируса, можно остановить, заявила в понедельник руководитель подразделения ВОЗ по новым болезням Мария ван Керкхове.

"Мы хотим остановить передачу вируса среди людей. Мы можем это сделать в неэндемичных странах. (...) Ситуация поддается сдерживанию, в частности, где мы наблюдаем вспышки вируса", - сказала ван Керкхове на сессии "ответов и вопросов" ВОЗ по оспе обезьян.

Она подчеркнула, что этот вирус нетипичен для стран Европы и Северной Америки, где зафиксировали его распространение. По словам эксперта, более 100 подтвержденных случаев заболевания в этих регионах не являются тяжелыми.

Глава отдела ВОЗ по изучению оспы Розамунд Льюис на этом брифинге сказала, что возможность мутации данного вируса невысока. По ее словам, более точно понять особенности нынешней вспышки оспы обезьян поможет исследование генома этого вируса.

До сих пор случаи заражения выявлены в девяти европейских странах - Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Франции, Швеции, а также в США, Канаде и Австралии. Первые случаи заражения подтвердили в Швейцарии и Израиле. В Германии происходящее называют самой крупной доныне эпидемией оспы в Европе.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

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Тэги: ВОЗ, ОСПА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, СДЕРЖИВАНИЕ

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