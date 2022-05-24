РФ воспримет расширение инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции как прямую угрозу своей безопасности - Патрушев

Россия будет обязана отреагировать на угрозу со стороны НАТО в случае расширения инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В случае же расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он считает, что НАТО является не оборонительным, а "агрессивным наступательным военным блоком".

"Финляндию вместе со Швецией убедили вступить в НАТО якобы для их же безопасности. Турция и Хорватия, правда, возражают, но, думаю, все равно Хельсинки и Стокгольм будут приняты в блок, потому что так решили Вашингтон и подконтрольный ему Брюссель", - сказал Патрушев.