Туркменская сторона готова рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения взаимодействия с США

Туркменистан готов рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения сотрудничества с США, заявил президент Сердар Бердымухамедов на встрече с представителями деловых кругов Америки, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Туркменистан, реализующий стратегию диверсификации экономики за счёт активного привлечения лучшего мирового опыта и передовых технологий, открыт для конструктивного взаимодействия и приветствует стремление бизнес-кругов Америки к укреплению позиций на туркменском рынке", - заявил Бердымухамедов.

Говоря об открывающихся перспективах двустороннего делового сотрудничества, Бердымухамедов подтвердил готовность туркменской стороны рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения взаимодействия.

Американскую сторону на встрече, которая состоялась во вторник, представили исполнительный директор делового совета "Туркменистан-США" Эрик Стюарт и главный исполнительный директор и член Совета директоров компании "Nicklaus Companies" Джон Риз. Гости отметили стремление представителей американского бизнеса к всестороннему углублению установившегося за последние годы конструктивного диалога с нейтральным Туркменистаном.

Бердымухамедов отметил, что главной целью внешнеэкономического курса Туркменистана является налаживание делового сотрудничества на равноправной основе со всеми заинтересованными партнёрами, в том числе с крупнейшими компаниями США.

Президент Туркменистана и его гости констатировали наличие солидного потенциала для дальнейшего развития межгосударственного диалога. В данной связи отмечалось, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и США накоплен богатый опыт сотрудничества. Такие компании, как "John Deere", "Case", "General Electric", "Boeing" успешно работают на туркменском рынке.

Учитывая благоприятный инвестиционный климат и оптимальный правовой механизм ведения бизнеса, гости высказали намерение деловых кругов США инвестировать в развитие туркменской экономики и принимать участие в реализуемых масштабных проектах и программах.

Отдельной темой обсуждения стала деятельность Делового совета "Туркменистан-США" и его роль в укреплении межгосударственных экономических отношений. В этой связи подчёркивалось, что организуемые данной структурой бизнес-встречи, форумы и выставки способствуют установлению контактов между государственными и частными кругами обеих стран.

В числе приоритетных направлений сотрудничества были определены торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, возобновляемая энергия, химическая и пищевая промышленность, экология.