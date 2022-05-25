Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0307 GBR   2.1313 TRY   0.1052

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 109.77 -0.52 Brent 113.56 +0.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 25.05.2022 13:23

Туркменская сторона готова рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения взаимодействия с США

Туркменистан готов рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения сотрудничества с США, заявил президент Сердар Бердымухамедов на встрече с представителями деловых кругов Америки, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Туркменистан, реализующий стратегию диверсификации экономики за счёт активного привлечения лучшего мирового опыта и передовых технологий, открыт для конструктивного взаимодействия и приветствует стремление бизнес-кругов Америки к укреплению позиций на туркменском рынке", - заявил Бердымухамедов.

Говоря об открывающихся перспективах двустороннего делового сотрудничества, Бердымухамедов подтвердил готовность туркменской стороны рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения взаимодействия.

Американскую сторону на встрече, которая состоялась во вторник, представили исполнительный директор делового совета "Туркменистан-США" Эрик Стюарт и главный исполнительный директор и член Совета директоров компании "Nicklaus Companies" Джон Риз. Гости отметили стремление представителей американского бизнеса к всестороннему углублению установившегося за последние годы конструктивного диалога с нейтральным Туркменистаном.

Бердымухамедов отметил, что главной целью внешнеэкономического курса Туркменистана является налаживание делового сотрудничества на равноправной основе со всеми заинтересованными партнёрами, в том числе с крупнейшими компаниями США.

Президент Туркменистана и его гости констатировали наличие солидного потенциала для дальнейшего развития межгосударственного диалога. В данной связи отмечалось, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и США накоплен богатый опыт сотрудничества. Такие компании, как "John Deere", "Case", "General Electric", "Boeing" успешно работают на туркменском рынке.

Учитывая благоприятный инвестиционный климат и оптимальный правовой механизм ведения бизнеса, гости высказали намерение деловых кругов США инвестировать в развитие туркменской экономики и принимать участие в реализуемых масштабных проектах и программах.

Отдельной темой обсуждения стала деятельность Делового совета "Туркменистан-США" и его роль в укреплении межгосударственных экономических отношений. В этой связи подчёркивалось, что организуемые данной структурой бизнес-встречи, форумы и выставки способствуют установлению контактов между государственными и частными кругами обеих стран.

В числе приоритетных направлений сотрудничества были определены торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, возобновляемая энергия, химическая и пищевая промышленность, экология.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az