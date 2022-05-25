Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0307 GBR   2.1313 TRY   0.1052

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 109.77 -0.52 Brent 113.56 +0.14

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 25.05.2022 13:44

Ритейлер Marks & Spencer уходит с российского рынка

Британский fashion-ритейлер Marks & Spencer (M&S) уходит с российского рынка.

"M&S - это бизнес, основанный на ценностях, поэтому из-за вторжения на Украину мы остановили поставки в Россию 3 марта. Затем мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в 31 млн фунтов стерлингов, отражающие уход из России и перебои в работе на Украине. К сожалению, наш украинский бизнес был частично закрыт под влиянием войны, и мы работаем с партнером, чтобы возобновить работу, когда это станет возможным", - говорится в сообщении компании.

В РФ и на Украине M&S работает через франчайзингового партнера. Розничные продажи в двух странах в 2021-2022 финансовом году (завершился 2 апреля) составили 102,5 млн фунтов стерлингов, вклад в прибыль до корректировок составил 5,2 млн.

В начале марта ритейлер сообщил, что приостановил отгрузки в российские магазины, которыми управляет компания-франчайзи из Турции.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем ООО "Марка Рус" (оператор магазинов Marks & Spencer в РФ) был нидерландский Retail International Holding B.V. (ему принадлежало 95% долей). В апреле этот пакет перешел турецкой "Марка Магазаджилык Аноним Ширкети". Оставшимися 5% долей владеют два физлица, один из которых - гражданин Турции (гражданство второго не указано).

В 2021 году выручка ООО "Марка Рус" по РСБУ выросла на 38,6%, до 7,65 млрд рублей, чистая прибыль выросла в три раза, до 1,13 млрд рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az